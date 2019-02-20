В Молдове в список бесплатных лекарств включили еще два препарата

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям зарегистрировало цены производителя на два препарата, включенных в список компенсируемых лекарств.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям зарегистрировало в срочном порядке цены производителя на препарат Secretide Diskus и таблеток Acetilsalicilic, недавно включенных в список лекарств, компенсируемых за счет Фондов обязательного медицинского страхования. Решение было принято по просьбе пациентов, которые поступили на Зеленую линию Агентства. Выяснилось, что этих препаратов нет на фармацевтическом рынке Молдовы, передает kp.md.

Стандартная процедура рассмотрения запросов длится 60 дней.

Цена производителя для Secretide Diskus 100 mcg/doz составляет 318,93 лея, на Secretide Diskus 250 mcg/doz – 421,30 лея, а на Secretide Diskus 500 mcg/doz – 529,84 лея.

В то же время, цена производителя для таблеток Acetilsalicilic 325 mg составляет 24,35 лея и Acetilsalicilic 500 mg– 18,69 лея.

С 25 января 2019 года эти препараты на 100% компенсируются Фондом обязательного медицинского страхования.

Стоит отметить, что Secretide Diskus — оригинальный и уникальный на фармацевтическом рынке препарат в том, что касается комбинации активных веществ. Его используют для лечения заболеваний дыхательных путей. Acetilsalicilic назначается пациентам, страдающим сердечно-сосудистых заболеваний.