Мужчина похудел вдвое и вложил больше миллиона долларов в борьбу с лишним весом

Житель города Лексем, Уэльс, за полгода похудел вдвое и решил вложить деньги в сервис, помогающий другим людям избавиться от лишнего веса. Об этом пишет издание Daily Mail.

В октябре 2016 года Бенджамин Джей Смит (Benjamin Jay Smith) весил 140 килограммов и с трудом справлялся с повседневными делами. "Я был такой толстый, что не мог даже надеть носки или подняться по лестнице. Это было унизительно. Я чувствовал себя, как желе, — признается 37-летний мужчина. — У меня была зависимость от еды, я обожал жирные и калорийные пиццы, не раз ел в три раза больше положенной нормы".

В его рацион входили четыре тоста с маслом на завтрак и три индейки, бутерброды с майонезом и огромная плитка шоколада на обед, а также большая пачка чипсов и три энергетических напитка. На ужин он заказывал большую пиццу с мясом, 14 кусочков курицы и банку мороженого. Смит пересмотрел свой образ жизни, когда его жена Кара (Cara) заболела и нуждалась в срочной операции,передает lenta.

Болезнь супруги стала для мужчины поводом задуматься о том, что он должен быть здоровым, чтобы заботиться о близких. Тогда Смит решил, что будет принимать пищу только при чувстве голода. Он стал заниматься спортом, подробно изучил вопросы нутрициологии и правильно питался. Спустя шесть месяцев мужчина избавился от 63 килограммов лишнего веса.

Собственный успех вдохновил Смита на то, чтобы помогать людям с избыточным весом привести себя в форму. В октябре 2017 года он потратил 1,3 миллиона долларов , заработанные ранее, на разработку приложения Fine Diet Plan для отслеживания потребляемых калорий.