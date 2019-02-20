СМИ: Леди Гага рассталась с женихом

Поклонники звезды заподозрили, что она разорвала отношения с возлюбленным, когда появилась на публике без кольца.

Американская певица и актриса Леди Гага рассталась со своим женихом Кристианом Карино. Об этом сообщает People со ссылкой на источник близкий к звезде,передает Корреспондент.

По данным издания, Гага отменила помолвку достаточно давно и рассталась с бывшим возлюбленным "без драмы".

О том, что Гага больше не в отношениях, появились слухи, когда певица пришла на вручение премии Грэмми без помолвочного кольца.