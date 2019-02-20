В Ирландии сорвали рекордный джекпот в 175 млн евро

Сумма выигрыша предыдущего рекордного джекпота в стране составила 115 миллионов евро в 2005 году.

В Ирландии разыграл самый крупный за всю историю лотереи EuroMillions выигрыш – 175 миллионов евро. Об этом сообщает ВВС.

Генеральный директор Национальной лотереи Дермот Гриффин посоветовал всем проверить свои билеты и в случае, если есть выигрышный, обратиться в представительство компании,передает Корреспондент.

Имясчастливчика, выигравшего крупнейшую в истории страны сумму, не называется. Предположительно, победитель еще не завил права на свой выигрыш.

Ранее самым крупным в Ирландии стал джекпот в 115 миллионов евро. Его в 2005 году сорвала Долорес Макнамара из Лимерика.