Кандидат Санду-Нэстасе Юрие Реницэ обманул государство, чтобы ему насчитали трудовой стаж, пока он зарабатывал тысячи евро в проектах и компаниях

Очередные доказательства того, что у кандидата блока ACUM в округе №26 Кишинева Юрия Реницэ весьма сомнительная репутация. Он обманул государство, и, пользуясь политическими связями в 2009, посредством судьи Михая Чугуряну, приписал себе 10 дипломатической службы, хотя в этот период работал в проектах и международных компаниях. В результате он получил единовременно пособие - более 14.000 леев в качестве "компенсации за моральный ущерб".

Согласно документам, кандидат "блока политиков-безработных, но честных" начал свою деятельность в Министерстве Иностранных Дел в 1992. Спустя 7 лет его направили в ОБСЕ в Хорватию, на год, но где он работал под эгидой организации до 2003.

Трудовых отношений с МИД Кишинева в тот момент у него не было. Миссия ОБСЕ в Хорватии не была дипломатической миссией Республики Молдова, соответственно, Реницэ не получал зарплату в МИД.

По завершению мандата в ОБСЕ, кандидат тандема Санду-Нэстасе не работал в министерстве, а его статус "работника МИД" был туманным после псевдокомандировки в 1999. Эти же нестыковки продлились с 2003-2009.

Все эти годы Реницэ был менеджером проекта Программы Объединённых Наций по Международному развитию (ПРООН), а между 2007 и 2010 он работал в международной табачной компании.

В 2009, воспользовавшись хаосом после 7 апреля, Реницэ подал в суд на Министерство Иностранных Дел, нагло потребовав засчитать ему стаж за работу в ОБСЕ и ПРООН в качестве стажа работы в МИД. Более того, он потребовал и компенсацию за "ухудшение состояния здоровья" за годы, когда он получал тысячи долларов и евро в проектах.

Вопросы вызывает и отсутствие реакции со стороны представителей министерства, которые забрали жалобу МИДЕИ из Высшей судебной палаты (возможно, тогдашний глава либералов, Михай Гимпу, который впоследствии сделал Реницэ послом, может объяснить ситуацию). В результате, после оглашения вердикта судьи Михая Чугуряну, решение стало окончательным.

Реницэ был назван пост-фактум советником министра в 2003-2007, в годы, когда он прекрасно зарабатывал в ПРООН! Также пост-фактум Реницэ написал заявление об увольнении от 2007, вероятно, чтобы объяснить свою работу в международной табачной компании. Этот ряд нарушений закона привел к тому, что "дипломату" Реницэ засчитали трудовой стаж в 20 лет, из которых половину ему приписали за счет его лжи.

Ложью он проявил себя и в дальнейшем. В период, когда Реницэ был послом в Бельгии, Люксембурге и НАТО, он предоставил своему коллеге и другу - послу Республики Молдова в Румынии Михаю Грибинча - свой служебный автомобиль. И все это - за счет государства. А чтобы скрыть это нарушение, Реницэ подделал маршрутные листы.

Кроме того, согласно декларации о доходах Реницэ за 2017, он заработал, будучи послом, около 184 тыс. леев, а за счет компенсаций - более полумиллиона леев. Надбавка к зарплате в размере 531 263 леев, была в счет аренды жилья и других личных расходов. Пособие - более 430 тыс леев Реницэ получил и в 2016. То есть всего за два года бывший посол получил из госбюджета около миллиона леев только в качестве расходов на проживание. Сумма эквивалентна - более 500 средним пенсиям в 2018.

Пока Реницэ представлял интересы нашей страны в Бельгии и в НАТО, он позитивно отзывался о правительстве Кишинева. Но как только его отозвали из этой должности, полученной по политическим критериям (Реницэ предложила ЛП), Юрие Реницэ дал ряд интервью, в которых стал критиковать властей.