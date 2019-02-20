Заставляли молдаванок заниматься проституцией в Италии: полиция раскрыла преступную группировку

Полиция задержала 42-летнего члена преступной группировки по подозрению в сутенерстве.

По данным следствия, подозреваемый вместе с группой лиц заставлял наших соотечественниц заниматься проституцией в Италии. Девушки должны были ежедневно обслуживать около 10-15 клиентов за 2000 евро в месяц.

В ходе расследования было установлено, подозреваемые занимались незаконной деятельностью более года. За это время они отправили несколько молодых жительниц Молдовы заниматься проституцией в Италии.

В доме подозреваемого обнаружили несколько документов о денежных переводах, совершённых в Италии.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.