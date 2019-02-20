В США школьник требует $250 миллионов от газеты Washington Post за клевету

Школьник из американского штата Кентуки Николас Сандман подал иск на 250 миллионов долларов против газеты Washington Post за клевету после публикации статьи, в которой говорится, что Сандман якобы спровоцировал ссору с одним из демонстрантов на акции протеста в Вашингтоне, сообщается на сайте адвокатского бюро, представляющего интересы школьника.

Инцидент произошел 18 января во время митинга против абортов, в котором принимал участие Сандман и его одноклассники. На фотографии, опубликованной в газете, видно, как Сандман в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой", которую носят сторонники президента США Дональда Трампа, стоит лицом к лицу с поющим и играющим на бубнах американским индейцем Нэйтаном Филипсом. Из подписи к фотографии следовало, что именно Сандман повел себя агрессивно по отношению к Филипсу, таким образом, демонстрируя расистское поведение,передает РИА Новости.

Филипс заявлял, что Сандерс со своими товарищами выкрикивали фразу "Построим стену", говоря о стене на границе с Мексикой, которую планирует построить Трамп. Сам Сандман все обвинения отрицает и заявляет, что Филипс намеренно пел громко и играл на инструменте рядом с ним, а утверждения Филипса о выкрикивании Сандманом и его друзьями лозунгов не являются достоверными и не слышны ни на одной видеозаписи.

В исковом заявлении говорится, что газета оклеветала школьника "с целью продвижения их известной и легко доказуемой политики, направленной против Дональда Трампа". По информации в иске, из-за опубликованной фотографии и соответствующей подписи к ней Сандман стал объектом травли.

"Для того чтобы полностью компенсировать ущерб Николасу, а также чтобы наказать и преподать урок (газете Washington) Post, который она никогда не забудет, это дело требует возмещения ущерба в размере 250 миллионов долларов", - говорится в исковом заявлении, опубликованном на сайте адвокатского бюро.