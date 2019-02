Как сообщает полиция, неизвестные написали красной краской #MeToo (движение против насилия над женщинами) на ноге медсестры. Полиция обыскала место происшествия, однако баллончики с краской найти не удалось. Никакие другие объекты поблизости не пострадали от вандалов,передает РИА Новости.

Предположительно, инцидент произошел в понедельник, 18 февраля, во второй половине дня, однако точное время установить невозможно, так как на месте происшествия не установлены камеры наблюдения. Также полиции не удалось найти свидетелей.

Ущерб, нанесенный статуе, оценивается в размере более 1 тысячи долларов.

14 августа 1945 года, когда Япония приняла условия капитуляции, жители Нью-Йорка вышли на улицы. В тот момент моряк Джордж Мендоса заметил 21-летнюю Фридман – ассистентку дантиста в халате медсестры - и спонтанно поцеловал ее.

Трогательный момент запечатлел фотожурналист Альфред Эйзенштадт. Фото получило название "День победы над Японией на Таймс-сквер", однако по всему миру оно больше известно как просто "Поцелуй". Впервые оно было напечатано в журнале Life.

At approximately 12:53 am, our Officers were dispatched to the intersection of N Gulfstream Ave & Bayfront Dr reference to an unknown individual spray painting ‘# MeToo’ on the Unconditional Surrender statue. Additional information is at https://t.co/gv10lGhcja pic.twitter.com/JakU8aI7QY