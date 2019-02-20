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В США вандалы осквернили знаменитую статую целующихся моряка и медсестры
// фото: wikipedia.org
13:09, 20 Feb 2019
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Вандалы в Сарасоте (штат Флорида) осквернили статую по мотивам известной фотографии "День победы над Японией на Таймс-сквер", запечатлевшей поцелуй моряка и медсестры, сообщает местная полиция в Twitter.

Как сообщает полиция, неизвестные написали красной краской #MeToo (движение против насилия над женщинами) на ноге медсестры. Полиция обыскала место происшествия, однако баллончики с краской найти не удалось. Никакие другие объекты поблизости не пострадали от вандалов,передает РИА Новости.

Предположительно, инцидент произошел в понедельник, 18 февраля, во второй половине дня, однако точное время установить невозможно, так как на месте происшествия не установлены камеры наблюдения. Также полиции не удалось найти свидетелей.

Ущерб, нанесенный статуе, оценивается в размере более 1 тысячи долларов.
14 августа 1945 года, когда Япония приняла условия капитуляции, жители Нью-Йорка вышли на улицы. В тот момент моряк Джордж Мендоса заметил 21-летнюю Фридман – ассистентку дантиста в халате медсестры - и спонтанно поцеловал ее.

Трогательный момент запечатлел фотожурналист Альфред Эйзенштадт. Фото получило название "День победы над Японией на Таймс-сквер", однако по всему миру оно больше известно как просто "Поцелуй". Впервые оно было напечатано в журнале Life.




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