Австралия планирует посадить миллиард деревьев в борьбе с изменением климата

Правительство Австралии намеревается посадить миллиард новых деревьев в рамках масштабной кампании, нацеленной на достижение климатических целей, обозначенных Парижским климатическим соглашением.

Правительство предполагает, что проект, который продлится вплоть до 2050-го, поможет устранить 18 миллионов тонн парниковых газов уже к 2030 году. Это, в свою очередь, интригующий пример менее технического ответа на изменения климата, пишет УНИАН со ссылкой на Naked Science.

По словам премьер-министра Скотта Моррисона, план, который называется Regional Forestry Hubs, также сможет предоставить работу в секторе, приносящем более 16,4 миллиарда долларов национальной экономии Австралии. Австралия находится на седьмом месте в мире по площади, покрытой лесами: они занимают 17% ее поверхности.



"Новости о планах Австралии отлично дополняют недавнее исследование, проведенное учеными из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, которое показало, что широкомасштабная кампания всемирной посадки деревьев может серьезно сократить мировые выделения парниковых газов", - отмечает издание. В интервью изданию The Independent исследователь из Цюриха Томас Кроутер сказал, что деревья - "наше самое мощное оружие в борьбе с изменением климата".

Миллиард деревьев - безусловно, впечатляющее начало, но это значительно меньше, чем триллион деревьев, способных поддержать Землю, по подсчетам Кроутера и его коллег.

"Каждый может поучаствовать, - говорит Кроутер. - Деревья буквально делают людей счастливее в городских условиях, они улучшают качество воздуха, воды, еды, обслуживание экосистемы. Это очень простая и понятная вещь".



