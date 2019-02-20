Сотрудник Университета Лафборо (Великобритания) Кевин Дейтон уверен, что ключ к заветной стройности лежит в соблюдении всего трех принципов.
Так, в первую очередь необходим строгий контроль калорийности пищи, пишет УНИАН со ссылкой на MedikForum.
Ученый считает, что каждый человек от природы предрасположен к ожирению, потому для этого в ходе эволюции человеческий организм приспособился к накапливанию питательных веществ, которые в древние времена обеспечивали выживаемость. Чтобы оставаться стройными и красивыми, людям необходимо работать над собой.
Следуя второму принципу, необходимо регулярно выполнять комплекс физических упражнений. Это помогает сжечь лишние калории, кроме того, по убеждению исследователей, такое времяпровождение уменьшает чувство голода.
Третьим принципом является необходимость периодически расслабляться. Постоянные ограничения и самоконтроль негативно сказываются на здоровье, потому для поддержания тонуса следует находить время для релаксации.
Во всех случаях, напоминает Дейтон, следует учитывать все особенности организма и при наличии противопоказаний обязательно консультироваться с врачом.
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