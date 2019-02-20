На Галапагосах нашли гигантскую черепаху из вымершего вида

До этой находки крупные черепахи вида Chelonoidis Phantasticus считались вымершими около 100 лет назад.

На Галапагосских островах ученые обнаружили взрослую самку черепахи, ей вид внесен в список вымерших. Об этом сообщили на официальной странице Национального парка Галапагосских островов в Twitter.

Ученые провели экспедицию на острове Фернандина, в ходе которой нашли самку черепахи вида Chelonoidis Phantasticus. Это вид считался вымершим, кроме него таковыми считают еще три видагигантских черепах,передает Корреспондент.

Всего на Галапагосах живет 11 видов гигантских черепах.