Суд перенес слушания по делу Филата из-за отсутствия одного из адвокатов подсудимого

Судебные слушания по делу об отмывании денег, в котором фигурирует бывший премьер Влад Филат, перенесли на 28 февраля. Причиной послужило отсутствие одного из адвокатов подсудимого.

"Сегодняшнее заседание перенесли по просьбе одного из адвокатов господина Влада Филата и самого обвиняемого. Дело в том, что адвокату понадобилось срочно выехать за пределы Республики Молдова", - сказала прокурор Надежда Бусуйок.

"Мой коллега Мунтяну выехал по служебным вопросам, связанным с защитой господина Влада Филата", - сказал адвокат Тудор Осояну.

Адвокат бывшего премьера не исключил, что Филат будет участвовать в выборах.

"Это его право. Возможно, будет", - сказал Тудор Осояну.

По данным следствия, в 2013 году Влад Филат перечислил на счета американской PR-компании, которая лоббировала ЛДПМ, эквивалент 13-ти миллионов леев. Деньги были выведены из Banca de Economii. Грозит бывшему премьеру еще до десяти лет тюрьмы. В октябре 2015-ого бывшего премьера приговорили к девяти годам тюрьмы за пассивную коррупцию и излечение выгоды из влияния.





