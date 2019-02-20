Верка Сердючка выступит на Евровидении 2019 в Израиле

Украинская звезда Верка Сердючка выступит в Тель-Авиве на песенном конкурсе Евровидение 2019 в качестве приглашенного гостя.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Новый канал.

На Евровидении выступят артисты из 42 стран-участниц. Также традиционно на сцене появится и мировая знаменитость.

В 2016 году на Евровидении выступил Джастин Тимберлейк, а в этом году все будут любоваться Веркой Сердючкой. Эту информацию Андрей Данилко рассказал во время записи второго полуфинала национального отбора 16 февраля.

О том, какую песню споет Верка Сердючка не сообщается.





