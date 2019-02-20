Блогер обнаружил на YouTube сообщество педофилов

Американский видеоблогер вычислил, как педофилы идентифицируют друг друга.

Американский YouTube-блогер Мэтт Уотсон провел расследование и разоблачил в видеохостинге сообщество педофилов. Об этом он рассказал в ролике на своём канале, который набрал более 1,6 млн просмотров и попал в топ Reddit.

Блогер продемонстрировал, как алгоритм предложения похожего контента на YouTube при поиске видео по теме "бикини", на которых женщины демонстрируют нижнее белье, может привести к роликам для педофилов. Они не носят порнографического характера, но в комментариях к видео указано на время, в которое дети принимают "позы с сексуальным подтекстом" или оголяют части своего тела. В частности, это могут быть кадры занятий гимнастикой, йогой или плаванием,передает Regnum.

Блогера возмутило то, что после просмотра одного такого ролика YouTube и в дальнейшем будет рекомендовать подобный контент, тем самым давая возможность педофилам идентифицировать друг друга и фактически создавать сообщества внутри сайта. По словам Уотсона, он обращался в видеохостинг с жалобами, однако администрация сайта никак на них не отреагировала. Между тем эту проблему блогер обнаружил еще два года назад.

Ранее YouTube внёс изменения в систему "страйков" — санкций, предусмотренных за нарушение правил. Теперь за первое нарушение канал получит предупреждение с требованием удалить спорный контент. За повторное нарушение пользователь получит первый "страйк", запрещающий публиковать контент в течение недели. Второй "страйк" в течение 90 дней после первого приведёт к "заморозке" канала на две недели, а третий — к его отключению.