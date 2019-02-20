О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Блогер обнаружил на YouTube сообщество педофилов
// фото: открытые источники
14:26, 20 Feb 2019
просмотров 112 | комментариев 0

Американский видеоблогер вычислил, как педофилы идентифицируют друг друга.

Американский YouTube-блогер Мэтт Уотсон провел расследование и разоблачил в видеохостинге сообщество педофилов. Об этом он рассказал в ролике на своём канале, который набрал более 1,6 млн просмотров и попал в топ Reddit.

Блогер продемонстрировал, как алгоритм предложения похожего контента на YouTube при поиске видео по теме "бикини", на которых женщины демонстрируют нижнее белье, может привести к роликам для педофилов. Они не носят порнографического характера, но в комментариях к видео указано на время, в которое дети принимают "позы с сексуальным подтекстом" или оголяют части своего тела. В частности, это могут быть кадры занятий гимнастикой, йогой или плаванием,передает Regnum.

Блогера возмутило то, что после просмотра одного такого ролика YouTube и в дальнейшем будет рекомендовать подобный контент, тем самым давая возможность педофилам идентифицировать друг друга и фактически создавать сообщества внутри сайта. По словам Уотсона, он обращался в видеохостинг с жалобами, однако администрация сайта никак на них не отреагировала. Между тем эту проблему блогер обнаружил еще два года назад.

Ранее YouTube внёс изменения в систему "страйков" — санкций, предусмотренных за нарушение правил. Теперь за первое нарушение канал получит предупреждение с требованием удалить спорный контент. За повторное нарушение пользователь получит первый "страйк", запрещающий публиковать контент в течение недели. Второй "страйк" в течение 90 дней после первого приведёт к "заморозке" канала на две недели, а третий — к его отключению.

 




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Нервы сдали: На финишной прямой предвыборной кампании в Молдове оппозиционер Нэстасе стал все больше проявлять агрессию
Павел Мунтян,
kp.md
Loading...