Умер бывший депутат Либеральной партии Борис Виеру

Ушел из жизни бывший депутат Либеральной партии Борис Виеру. Он скончался на 62 году жизни после продолжительной болезни. Информацию подтвердили коллеги по партии.

Борис Виеру был депутатом с 2009 по 2014 год. Он автор многих законов, в том числе об осуждении коммунизма. Также Борис Виеру подготовил запрос в Конституционный суд, в результате которого румынский язык был признан официальным языком Республики Молдова.

В 2014 году Борис Виеру был награжден Орденом Звезды Румынии.







