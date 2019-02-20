СМИ: В Кении могут закрыть лагерь для беженцев

Одной из причин стала угроза терроризма

Кения просит помощи ООН в закрытии лагеря для беженцев в Дадаэбе, открытого в 1990-е годы на границе с Сомали. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

Долгое время лагерь считался самым крупным для беженцев в мире, сейчас в нем размещается более 200 тысяч беженцев, в основном из Сомали,передает Regnum.

Министерство иностранных дел Кении причиной закрытия называет меры повышения безопасности.

"Дадаэб используется террористами как лагерь, где проходят меры, которые угрожают безопасности Кении, в их числе и угроза терроризма", — говорится в сообщении МИД Кении.

МИД Кении просит помощи агентства ООН по вопросам беженцев UNHCR "переместить беженцев из Дадаэба в Сомали или другие страны, которые предоставляют убежище".