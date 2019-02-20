В Кишиневе 25 новых автобусов пустят на маршруты через неделю

Новые автобусы, выставленные на Площади великого национального собрания, пустят на маршруты через неделю. Об этом заявил глава кишиневского автобусного парка Тудор Копач. А производитель отметил, что весь транспорт новый, а не б/у, как об этом писали некоторые СМИ.

Автобусы пустят на маршруты после регистрации.

"Транспорт выйдет на линию в ближайшее время, думаю, в течение недели, а может и раньше."

Виталий Копач отметил, что власти заключили контракт с турецкой, а не румынской компанией, поскольку те предоставили бОльший гарантийный срок. Приобрели автобусы через фирму-посредника.

Новые автобусы были произведены в 2018 году. Они не были зарегистрированы ни в одной стране. А километраж накрутили, когда перегоняли их из Турции в Молдову.

На Площади великого национального собрания выставлено 25 автобусов. Должны доставить еще шесть из этого же лота. Их общая стоимость - 81 миллион леев. Деньги выделили из муниципального бюджета, утвержденного на этот год. Сейчас по улицам Кишинева курсируют 127 автобусов. Последний раз автопарк обновляли 13 лет назад, тогда купили 20 единиц транспорта.







