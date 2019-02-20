С начала года 350 водителей получили штраф за непристегнутый ремень безопасности

350 водителей оштрафовали с начала этого года за то, что они вели машину, не пристегнувшись ремнем безопасности. Хотя, как отмечает Национальная патрульная инспекция, именно он в случае аварии может спасти жизнь. В связи с этим учреждение выпустило специальный видеоролик. Уточняется, что взят он из интернета.

За подобное нарушение водителям грозит до 600 леев штрафа и три штрафных пункта. В прошлом году наказание понесли более восьми тысяч автомобилистов. В 2018 году спикер Андриан Канду, в качестве посла безопасности дорожного движения, запустил соответствующую социальную кампанию в соцсетях. Он призвал водителей последовать его примеру и всегда использовать в машинах ремни безопасности.

Андриана Канду назначили послом безопасности дорожного движения в феврале 2017 года. С предложением выступила директор Восточного альянса безопасного и устойчивого транспорта.