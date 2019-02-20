Ученые назвали позу для сна, продлевающую жизнь

Ученые из Норвегии, изучая влияние сна на человека, решили пойти дальше и установить, какая поза является самой полезной для организма. Результаты исследования опубликованы в материале, размещенном на EurekAlert!.

Известно, что недостаточное количество сна провоцирует возникновение диабета, ожирения, рака, а также приводит к болезням сердца. Согласно новым сведениям, здоровье и продолжительность жизни человека зависят не только от того, сколько он спит, но и от расположения тела, передает mir24.

Выяснилось, что сон на боку наиболее предпочтителен из-за минимального оказанного воздействия на позвоночник. К достоинствам этой позы специалисты также причислили исчезновение храпа. Но самым главным преимуществом является то, что таким способом можно отсрочить приход болезней Паркинсона и Альцгеймера. Сон на левом боку особенно полезен беременным, поскольку восстанавливает кровообращение.

Однако ученые предупреждают, что поза не подходит людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.