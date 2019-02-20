Фаррелл Уильямс и Майкл Китон вручат Оскар-2019

Церемония вручения премии пройдет 24 февраля. Одного ведущего не будет - его заменят знаменитости, которые разделят обязанности между собой.

Американская киноакадемия обновила список звезд, которым в этом году выпала почетная миссия вручать статуэтки Оскара на церемонии. На официальном сайте появилась третья часть списка знаменитостей, включая Фаррелла Уильямса и Майкла Китона, передает Корреспондент.

Большая часть людей в списке - актеры. В целом в перечне фигурируют 12 имен знаменитостей:

Элси Фишер

Данай Гурира

Брайан Тайри Генри

Майкл Б. Джордан

Майкл Китон

Хелен Миррен

Джон Малэни

Тайлер Перри

Фаррелл Уильямс

Кристен Риттер

Пол Радд

Мишель Йео

Queen выступит на вручении Оскар

До этого также были названы другие знаменитости, которые будут вручать статуэтки на церемонии Оскара.