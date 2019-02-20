Автомобильные номера с эмодзи разрешили в Австралии

Жителям австралийского штата Квинсленд официально разрешили регистрировать автомобильные номера с эмодзи. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Нововведение вступит в силу 1 марта 2019 года. Водителям разрешат вешать на свой личный транспорт один из пяти смайлов. В их числе влюбленный, подмигивающий, улыбающийся, в темных очках и плачущий от смеха, передает 360tv.

За оригинальный номер придется заплатить дополнительно 475 долларов. Отмечается, что смайлы не будут использоваться для идентификации автомобиля, их разрешили как элемент дизайна. В документах и общей базе по-прежнему будет использоваться исключительно сочетание букв и цифр.

Местный департамент транспорта также предлагает особые условия для владельцев бизнеса. Они в дополнение к стандартному номеру могут добавить на него не эмодзи, а логотип своей компании.

Местные жители с энтузиазмом восприняли инициативу властей и попросили в дальнейшем расширить линейку допустимых смайлов.