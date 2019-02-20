Астролог: Второе суперлуние года окажет мощное влияние на людей

В ночь на 19 февраля на небе взошла самая большая Луна 2019 года. В эти дни жители всей Земли могут наблюдать за редким астрономическим явлением – суперлунием. Это момент перигея, когда естественный спутник подходит к Земле на минимальное расстояние. В этот раз оно составляет 356 тысяч 761 километр.

Уникальность этого события связана еще и с тем, что это одновременно и момент полнолуния. Как говорят специалисты, это все сильно влияет на земные процессы: приливы и отливы, на жизнь морских обитателей. Также мощному лунному воздействию подвергаются и люди. По своей силе оно превосходит то, что можно было наблюдать и ощущать месяц назад, 21 января, сообщает mir24.

«Предыдущее суперлуние тоже было таким, но оно захватывало два других знака. Сейчас суперлуние происходит на оси Лев – Водолей, а также Дева – Рыбы. Получается, что в этот раз четыре знака задействованы сразу. И это привносит в процесс свои особенности», – сказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

По его словам, будет наблюдаться повышенная реакция людей на все происходящее. У многих возникнут стрессы, повышенная возбудимость, некоторым будет сложно заснуть.

«Почему это происходит? Избыточная энергия. И лунатики активизируются. Но и даже простые люди не могут ночью заснуть, потому что избыточная энергия приводит к психическому возбуждению. А поскольку наш мозг наиболее водосодержащий, больше всего воды у нас в голове, то и приливы, и отливы в голове тоже усиливаются», – отметил Бородачев.

Он добавил, что могут наблюдаться различные состояния психики – от депрессивного до сверхактивного. Здесь могут помочь мягкие успокоительные средства, считает ректор Русской астрологической школы.

Кроме того, эксперт дал рекомендации по поводу того, как не растерять ту энергию, которую подарит людям Луна:

«Нужно найти себе какое-то занятие. Например, убраться в квартире основательно или выполнить еще какую-то работу по хозяйству, чтобы были и руки задействованы, а не только голова. А если сидеть за столом и слушать, что происходит, то могут наблюдаться неожиданные неприятные эффекты, даже галлюцинации».

Еще одним интересным и снимающим лишний стресс занятием в эти дни может стать «лунная охота». Наблюдение за естественным спутником Земли с помощью любых оптических приборов с хорошим увеличением расширит кругозор и избавит от волнений.