Xiaomi представила новый флагманский смартфон с тремя камерами

Компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 9. Об этом сообщает портал The Verge. Стоимость модели составит от 450 до 600 долларов. Изначально она будет доступна только в Китае, но позднее попадет и в другие страны.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 855 от Qualcomm. Mi 9 будет доступен в версиях с 6 или 12 гигабайтами оперативной памяти. Объем постоянной памяти составит 256 гигабайт.

Помимо фронтальной камеры, модель имеет еще три - с разрешением в 48, 12 и 16 мегапикселей, передает РИА Новости.

Смартфон получит самую быструю зарядку – аккумулятор можно будет полностью зарядить за 40 минут. Также в комплекте идет беспроводное зарядное устройство, способное зарядить гаджет за час.

Вместе с Mi 9 также показали и удешевленную версию модели – Mi 9 SE, сообщает портал ixbt.com. Его тоже оснастят тройной камерой, но сам смартфон будет ощутимо меньше флагмана. Он получит 6 гигабайт "оперативки" и 64/128 гигабайт флеш-памяти. У бюджетной версии не будет беспроводной зарядки.