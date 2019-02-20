В высоких широтах Арктики нашли пластик

Промышленные загрязнения добрались до самых заповедных уголков Земли. Ученые обнаружили следы химических веществ в высоких широтах Арктики, сообщает The Guardian.

Сотрудники Канадской службы по охране дикой природы отобрали несколько яиц глупышей (птица из семейства буревестниковых) на острове Принца Леопольда в регионе Нунавут и обнаружили в них следы фталатов. Их добавляют в пластик, чтобы сделать его более гибким, передает mir24.

Очевидно, птицы проглотили частички пластика, когда охотились на рыбу, креветок или кальмаров. Из желудка химические вещества проникли в кровоток и оттуда попали в формирующиеся яйца.

Авторы исследования отметили, что фталаты уже давно признаны небезопасными. Они разрушают гормональную систему и способствуют появлению врожденных аномалий, бесплодию и нарушениям метаболизма. Так, эти вещества запретили включать в состав детских игрушек.

Между тем они остаются весьма распространенными и оказываются даже в местах, практически свободных от влияния человека.

По данным экспертов, около 90% морских птиц периодически глотают пластиковые фрагменты. Чтобы очистить природу, рекомендуется полностью вывести пластик из употребления к 2030 году.