Промышленные загрязнения добрались до самых заповедных уголков Земли. Ученые обнаружили следы химических веществ в высоких широтах Арктики, сообщает The Guardian.
Сотрудники Канадской службы по охране дикой природы отобрали несколько яиц глупышей (птица из семейства буревестниковых) на острове Принца Леопольда в регионе Нунавут и обнаружили в них следы фталатов. Их добавляют в пластик, чтобы сделать его более гибким, передает mir24.
Очевидно, птицы проглотили частички пластика, когда охотились на рыбу, креветок или кальмаров. Из желудка химические вещества проникли в кровоток и оттуда попали в формирующиеся яйца.
Авторы исследования отметили, что фталаты уже давно признаны небезопасными. Они разрушают гормональную систему и способствуют появлению врожденных аномалий, бесплодию и нарушениям метаболизма. Так, эти вещества запретили включать в состав детских игрушек.
Между тем они остаются весьма распространенными и оказываются даже в местах, практически свободных от влияния человека.
По данным экспертов, около 90% морских птиц периодически глотают пластиковые фрагменты. Чтобы очистить природу, рекомендуется полностью вывести пластик из употребления к 2030 году.
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