В Киеве пенсионер три года живет на дереве

Бывший пожарный построил шалаш на дереве возле озера и перебрался туда жить еще в 2016 году.

В Киеве на проспекте Степана Бандеры пенсионер Владимир Андреевич уже три года живет на дереве. Об этом сообщает издание Сегодня.

Пожилой мужчина построил шалаш на дереве и перебрался туда жить. Инициатор создания парка Почайна Аннабелла Морина рассказала, что необычную постройку заметили случайно, передает Корреспондент.

"Велись комплексные работы по очистке Кирилловского и Иорданского озер, мы обходили территории водоемов и увидели дедушку, который выходил из "дома" на дереве" - сообщила она.

СМИ пообщались с хозяином "квартиры". Им оказался бывший пожарный Владимир Грицак, который отдал работе 30 лет жизни. Он не бомж, сообщают журналисты, у него есть своя "гостинка" на Оболони неподалеку от озера. Оказалось, на дереве он живет с 2016 года. Шалаш Владимира находится на высоте трехэтажного дома. Взобраться к жилищу можно только по высокому стволу. Домик утеплен разной ветошью - старыми одеялами, шторами, одеждой. От осадков защищает большой зонт.

"Правда, зимой, конечно, в ноги холодновато", - сообщил Владимир Андреевич.

Как говорит хозяин лачуги, спать ему есть где. Его кровать - это несколько кусков пенопласта и старые газеты. В доме есть также немного книг по истории. В душ оболонский отшельник ходит раз в месяц, а лицо и руки моет в кафешках. Летом купается на Трухановом острове.

Владимир увлекается восточной философией, особенно ему нравится китайская. Он цитирует изречения Конфуция и Лунь Юя. Из-за страсти к философии владельца домика на дереве называют оболонским Диогеном. При довольно необычном образе жизни Владимир Андреевич любит посещать кинотеатры, библиотеки.

"Вот недавно накупил билетов на фестиваль американских документальных фильмов, теперь не могу оплатить "коммуналку" за гостинку", - сообщил пенсионер.