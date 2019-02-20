Сеть магазинов объявила об очередном повышении зарплат сотрудникам, благодаря реформе правительства, и выражает поддержку ДПМ

Сеть магазинов №1 объявила, что снова подняла зарплаты сотрудникам за счет налоговой реформы, внедренной правительством. Торговая сеть открыто выражает поддержку Демократической партии Молдовы.

"Мы рады признать, что недавние налоговые реформы - это реальная поддержка, поскольку наше предприятие продолжает развиваться. За счет этого мы смогли поднять зарплаты своим сотрудникам, выдавать им талоны на питание, а также создать новые рабочие места. Мы приветствуем и поддерживаем действия нынешней власти по поддержке бизнеса", - говорится в открытом сообщении сети магазинов в Facebook.

Ранее и бизнесмен Сергей Енчу, владелец сети кафе Taxi Blues призвал коллег голосовать за ДПМ на парламентских выборах 24 февраля.

"Хочу поддержать ДПМ, потому что жду порядка в стране и хороших условий для бизнеса. Я признателен демократам за то, что в 2018 они снизили НДС до 10%", - написал Енчу в Facebook.