Учёные нашли способ "выключить" пищевую аллергию

Иммунная система человеческого организма день и ночь ведёт незримый бой с захватчиками. Но порой защитные клетки видят потенциальную угрозу даже в безобидных веществах, скажем, белках, содержащихся в молочных продуктах или орехах. В таком случае у человека развивается пищевая аллергия, причём порой ответная реакция настолько мощная, что может привести к анафилактическому шоку и смерти.



В большинстве случаев пациентам советуют попросту избегать контакта с веществами, на которые нацеливается слишком бдительная иммунная система. Тем временем исследователи изучают природу и механизмы аллергии и разрабатывают новые лекарства, позволяющие предотвратить ответную реакцию на аллерген,передает Вести.

Важное открытие в этой области совершили специалисты из Университета Мичигана. Они определили механизм, позволяющий контролировать работу главных "зачинщиков" аллергических реакций – тучных клеток.

Поясним, что клетки этого типа в ответ на стрессовые состояния выделяют определённые химические вещества – медиаторы воспаления (например, гистамин). Реакция может быть вполне оправданной, скажем, при атаке вирусов или бактерий. А может быть и "нежелательной", например, вызванной белками из определённых продуктов.

Если медиаторов воспаления выпускается слишком много, а бороться при этом организму не с кем, это может привести к ряду опасных реакций (отёк мышц и затруднение дыхания, снижение давления, резкая боль в животе, обморок).

Но, как выяснили исследователи, работу тучных клеток можно контролировать при помощи клеточного рецептора под названием CRF2 (кортикотропин-рилизинг-фактор 2).

"До сих пор никто не понимал, какую именно роль играет этот специфический рецептор в этих важных клетках. Мы обнаружили, что рецептор CRF2 может действовать в качестве ингибитора в тучных клетках, он препятствует их чрезмерной активации", – сообщил глава научной группы Адам Мозер (Adam Moeser).

Его команда установила, что именно CRF2 контролирует высвобождение гистамина.

"Роль гистамина заключается в защите от вторжения патогенных микроорганизмов и аллергенов. Но если рецептор CRF2, не работает должным образом, то гистамина высвобождается слишком много", – поясняет учёный.

Проведя ряд экспериментов, исследователи убедились, что при помощи определённых лекарственных средств можно манипулировать рецептором CRF2. К примеру, когда специалисты заблокировали его функции, тучные клетки стали гиперактивными и увеличили производство гистамина. Причём один и тот же механизм запускался в клетках мышей, свиней и, главное, человека.

"Мы убедились, насколько важен этот рецептор, используя разные модели. Вероятно, то же самое происходит и с реальными пациентами", – полагает Адам Мозер.

По его словам, зная о таком эффекте, при помощи медицинских препаратов можно добиться и обратного, то есть создать средство, которое повысит активность CRF2, благодаря чему тучные клетки начнут функционировать должным образом.

Это означает, что людям с аллергией больше не придётся ждать начала приступа, чтобы предотвратить его. Вместо этого можно будет принимать лекарство, постоянно защищающее от опасных реакций.

Правда, перед созданием такого препарата следует узнать, могут ли на работу CRF2 влиять какие-либо факторы, к примеру, пол человека или вид аллергена. От этого зависит, будут ли новые противоаллергические препараты универсальными или же специфическими.

Научная статья по итогам этой работы опубликована в издании Journal of Allergy and Clinical Immunology.