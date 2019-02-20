Дисплей-шар избавляет от одиночества в виртуальной реальности

Новый шарообразный дисплей виртуальной реальности (ВР) поможет погрузиться в неё сразу нескольким пользователям. Такое решение пригодится, например, для многопользовательских игр.

Новинка была представлена на 24-й конференции Ассоциации вычислительной техники по программному обеспечению и технологиям виртуальной реальности (VRST 2018). Её описание опубликовано в трудах этой конференции группой из Университета Британской Колумбии и Университета Саскачевана в Канаде.

Напомним, что существует несколько технологий визуального погружения в ВР. Некоторые системы используют миниатюрные экраны в виде шлема или очков. Другие устройства проецируют изображение прямо на сетчатку глаза. Применяются и дисплеи, создающие объёмное изображение,передает Вести.

Последнее решение имеет существенный недостаток: иллюзия возникает лишь при правильном угле зрения. Поэтому таким экраном не может пользоваться группа людей, если только они не выстроены в колонну и выглядывают из-за спин друг друга.

Авторы решили обойти это затруднение изящным способом: они сделали дисплей не плоским, а шарообразным. Передовые методы рендеринга графики позволили проецировать изображение на подобный экран.

"Когда вы смотрите на наш шар, трёхмерная иллюзия остаётся богатой и правильной с любого угла [зрения], – объясняет соавтор работы Сидней Фелс (Sidney Fels). – Это позволяет двум пользователям использовать дисплей для выполнения какой-либо совместной работы или наслаждаться многопользовательской игрой, находясь в одном пространстве. Это одна из самых первых сферических систем ВР с такой возможностью".

Система под названием Crystal ("Кристалл") состоит из сферического дисплея (не в вакууме) диаметром 60 сантиметров, четырёх скоростных проекторов и одной камеры для создания изображений.

Из перечисленных компонентов только первый был изготовлен по специальному заказу, а остальные выпускаются серийно. Поэтому с внедрением новой технологии не должно быть больших проблем.

Устройство испытывалось в течение четырёх дней и показало отличные результаты.

"Мы не говорим, что сферическая [система] VR заменит плоские экраны или гарнитуры, – отмечает Фелс, – Но мы считаем, что это может быть хорошим вариантом для сеансов ВР, когда вы хотите при этом видеть других людей и разговаривать с ними, будь то дома или в офисе, для работы или игры".



