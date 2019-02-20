Федерация фехтования Франции признала бои на световых мечах официальным видом спорта в стране, столкнувшись с серьезным ростом популярности таких соревнований. В стороне не осталась и Международная федерация фехтования (FIE), выразившая заинтересованность в исследовании развития этой дисциплины.
Агентство Associated Press (AP) сообщило, что правила для нового вида спорта уже разработаны. Дуэли будут проводиться не более трех минут на круглой площадке. Победитель должен первым набрать 15 очков, при этом стоимость ударов разнится в зависимости от места попадания (голова и тело — 5, руки и ноги — 3, кисти — 1), передает 360tv.
Световые мечи для соревнований будут выполнены из поликарбоната и оснащены цветными лампочками и звуковыми чипами. Оружие получило равный статус с другими снарядами фехтовальщиков: рапирой, саблей и шпагой.
Представитель FIE Серж Томачефф уже заявил AP, что федерация связалась с французскими коллегами и заинтересована в продвижении необычной дисциплины. «Мы всегда следим за новыми тенденциями в фехтовании, и нам интересно исследовать разработку и принятие этого вида спорта Французской федерацией фехтования», — сказал Томачефф.
Примечательно, что президентом FIE является российский миллиардер Алишер Усманов. Быть может, и в России дуэли на световых мечах вскоре станут заметной силой.
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