Ромы просят партии включить их в избирательные списки, при том, в самое начало

Представители ромов обратились к политическим партиям с просьбой включить их в избирательные списки. При том, в самое начало, чтобы у них были реальные шансы пройти в парламент.

"Мы хотим, чтобы партии были открыты и включили ромов в списки, но не в самый конец", - говорит представитель Союза молодых ромов Марин Алла.

Кроме того, ромы хотят, чтобы для них снизили избирательный порог.

"Нельзя вводить равный избирательный порог для всех конкурентов, в том числе для национальных меньшинств. В этом плане ромы с самого начала оказались в невыгодном положении. Если бы порог для нас составлял полпроцента или 1%, мобилизация была бы большей", - сказал представитель Союза молодых ромов Ион Думиникэ.

Заявили ромы и о дискриминации. Они отметили, что лишь трое их представителей баллотируется на парламентских выборах. В 2010 году в выборах участвовала партия "Социально-политическое движение ромов". Однако она набрала всего полпроцента голосов. По данным Национального бюро статистики, в Молдове проживают более девяти тысяч ромов.