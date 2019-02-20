В Антарктиде может появится айсберг в два раза больше Нью-Йорка

Несмотря на огромные размеры, этот айсберг не войдет даже в двадцатку крупнейших в Антарктике.

В Антарктике на шельфовом леднике Бранта образовались трещины, которые могут стать причиной откола огромного айсберга. Об этом сообщает NASA.

На леднике Бранта на протяжении 35 лет существовала стабильная трещина. Два года назад на нем появилась еще одна трещина, которую назвали Гелловинской. Она увеличивается на четыре километра в год,передает Корреспондент.

NASA опубликовало два снимка, сделанные 30 января 1986 года и 23 января 2019 года. Оказалось, что слияние этих двух трещин может стать причиной возникновения айсберга в 1,7 тысячи квадратных километров. Это площадь, которую заняли бы два Нью-Йорка.

Если этот айсберг появится, он не попадет в топ-20 крупнейших в Антарктике, но будет самымбольшим в районе ледника Бранта.