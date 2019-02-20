Дорин Киртоакэ: Как получилось, что семья Попшой учавствует в предвыборной кампании за блок ПДС-ППДП, ПКРМ и ПСРМ одновременно

Отец – коммунист, а сын – активист партии Майи Санду. Речь идет о зампредседателя ПДС Михае Попшое. Его отец прошел в местный совет Вадул-луй-Водэ по спискам Партии коммунистов, а затем переметнулся в ПСРМ. Об этом напомнил кандидат в депутаты по 32 округу в Кишиневе Дорин Киртоакэ.

Со своей страницы в фейсбуке он адресовал Майе Санду вопрос: каким образом Попшой прошел отбор в комиссии по меритократии? В частности, по критерию "гражданская и политическая деятельность". Или он не проводил для своего отца-коммуниста агитационную кампанию на местных выборах 2015 года?

Как уточнил либерал, он лишь пытается разобраться, насколько сочетается участие членов семьи Попшой одновременно в двух избирательных кампаниях - блока ПДС-ППДП и коммунистов-социалистов?

В комментарии к посту Киртоакэ, Михай Попшой отметил, что его отец действительно состоял в Партии коммунистов, но в ПСРМ не переходил, а является сейчас независимым советником.

Также Попшой назвал нормальной ситуацию, когда дети не разделяют политических взглядов родителей.

Майя Санду на наши телефонные звонки не ответила.

Ранее зампреседателя ПДС выступил с заявлением, что партийные и личные интересы превалируют, когда речь идет о месте в парламенте. В эфире одного из частных телеканалов, Попшой заметил, высказал мнение, что сразу после выборов блок ПДС-ППДП распадется.

«Возможно, будет две или даже три фракции, так как есть компонента, включающая гражданское общество, и есть две партии. Конечно, если мы придем к власти, будет правящая коалиция, а если окажемся в оппозиции - будем координировать действия», - говорит кандидат в депутаты по 32-у округу Михай Попшой.

Об этом же некоторое время назад говорила и председатель ПДС Майя Санду. Возможность роспуска блока прописана и в соглашении о его создании. Партии могут расторгнуть партнерство через три дня после утверждения результатов выборов Конституционным судом.







