Африканская женщина поразила интернет футбольными навыками. Удивился даже Трамп

Ролик с африканской женщиной, эффектно жонглирующей футбольным мячом, появился в Twitter на прошлой неделе и за несколько дней взорвал интернет. В стороне не остался даже президент США Дональд Трамп.

Видео длится около полутора минут, его выложил в сеть пользователь Akin Sawyerr. К настоящему моменту запись набрала уже более 400 тысяч лайков и 120 тысяч репостов. Просмотрели ролик почти 10 миллионов раз, передает 360tv.

Стало известно, что женщина на видео — Хадхара Мдедже из Танзании. Пост с ее футбольным творчеством подписан фразой: «Талант распределяется одинаково, а возможности — нет». А вот Трамп прокомментировал свой репост более лаконично: "Изумительно".