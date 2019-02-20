Немецкая компания "Fritzmeier Group” построит фабрику в Кагуле: "С нетерпением ждем опыта автоматизации и роботизации"

Немецкая компания "Fritzmeier Group” с почти вековым опытом обработки металла построит фабрику в Кагуле.

Администратор Свободной Экономической Зоны Бельц Марин Чобану объявил это после поездки в Румынию, пишет ziarulnational.md.

"В ходе визита к нашим друзьям компания "Fritzmeier Group" из Себеш наш друг Раду Васиу показал нам производство и финальную продукцию. Вскоре начнется строительство фабрики в Кагуле. С нетерпением ждем этого опыта автоматизированных и роботизированных процессов! В добрый час!", - написал Чобану в Facebook.

Компания специализируется на производстве кабин и различных решений в индустрии транспортных средств, у нее более 2800 работников в Германии, а также в Азии и Америке. В Республики Молдова компания намерена заняться механической обработкой, сваркой металла, покраской и упаковкой запчастей.