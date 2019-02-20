Сюрпризы природы: в Молдову вернутся морозы и мокрый снег

К концу этой недели синоптики прогнозируют похолодание. В пятницу днем ожидается ноль градусов, ночью - до минус восьми. Температура понизится и в первую неделю марта. По словам синоптиков, теплая погода в это время года, явление аномальное. В этот период средняя температура воздуха должна быть от минус одного до минус четырех градусов, а она составляет от плюс четырех до шести градусов.

"Из-за усиления ветра будет казаться, что на улице еще прохладнее. Ночью ожидается от минус трех до минус восьми градусов, а будет ощущаться как -15. Днем ожидается от двух до семи градусов выше ноля, но будет ощущаться как минус пять, минус шесть", - говорит метеоролог Геннадий Рошка.

В то же время, синоптики уверяют, что перепады температуры не отразятся на росте сельхозкультур.

"Мы всегда ждём бабу Евдоху, без неё никак. Холода никто не любит, но что делать."

"Это обычное дело. До середины марта ещё зима. А для земли это хорошо, потому что нужна влага."

"Сначала тепло, затем холодно, плюс/минус, это, наверное, плохо для почек, которые набухают в это время."

Между тем, врачи говорят, что резкая смена температуры, прежде всего, сказывается на самочувствии пожилых людей и детей, которые более подвержены вирусным заболеваниям.

"Организм не успевает адаптироваться. От этого страдают и пациенты с острыми заболеваниями: ринитом, бронхитом, пневмонией. Они так же больше всего подвержены новым инфекциям из-за перепада температуры", - сказал глава приемного отделения первой больницы Виорел Смолницки.

В минувшее воскресенье температурный максимум составил 16 градусов.







