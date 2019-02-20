Как актеры заставляют себя плакать в фильмах

Профессиональные актеры могут легко изображать разные эмоции. Но для плача нужно, как минимум, выдавить из себя слезы. Для этого есть несколько методов.

Некоторые актеры могут пропускать драматические сцены через себя. Самое главное в этом не просто «пустить слезу», а сыграть так, чтобы зритель поверил. Если снимают крупным планом, всегда можно заметить, настоящие ли слезы. Профессионалы могут расплакаться за один дубль,передает Рамблер.

Еще один способ — технический. В актерских училищах специально учат работать на сцене так, чтобы по щелчку пальцев можно было смеяться или плакать. Такой способ считают наиболее профессиональным, так как для этого не нужны посторонние предметы, а еще он не влияет на психику. особенно это актуально для актеров театра, которые много раз отыгрывают сцены плача.

Существуют также различные приемы, которые заставят плакать. Например, в советские времена к глазам специально подносили лук или наносили на веки мятный бальзам — это вызывало слезы. Сейчас существует специальный карандаш, от которого можно заплакать, но его нельзя использовать, например, в театре. Именно поэтому самый ценный навык — работа с диафрагмой.