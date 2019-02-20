Продавцам подснежников грозит штраф до 3000 леев

На трассе Кишинев-Леушены торгуют подснежниками и пролеской двулистного. Букеты, занесенных в Красную книгу цветов, продают по 20-25 леев.

Одна из девушек заявила, что собрала цветы в огороде.

"Я сама их выращиваю, а затем прихожу на трассу и продаю. А что делать? Дома меня ждут братья. Нас пятеро. Кушать что-то надо, их кормить нужно. Продаю и по 25, и по 15 леев. Как получится".

Специалисты говорят, что подснежников и пролесков в лесах еще нет. А цветы, что продают на трассе, вырастили в огородах из луковиц, выкопанных в лесу.

"Многие торгуют тем, что вырастили у себя в огороде. Но говорят всем, что это лесные цветы. Если бы водители не останавливались, игнорировали предложение, без спроса торговля бы прекратилась сама собой", - говорит инженер Зеленхоза Оргеева Виталий Стародуб.

Специалисты Оргеевского Зеленхоза проводят совместно с полицией на трассах рейды. Однако они говорят, что выявить нарушителей сложно.

"Мы ведем с ними профилактические беседы, объясняем, доводим до сведения требования закона, а если не помогает - налагаем штрафы", - сказал глава Инспекции окружающей среды Штефан Михалаш.

За уничтожение и торговлю занесенными в Красную книгу цветами грозит до трех тысяч леев штрафа.





