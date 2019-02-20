Неожиданные факты о мозге

Гомо сапиенс — человек разумный, мы гордо так себя именуем, подразумевая, что все наши действия результат продуманных решений, в чем нам помогает наш мозг. А знаем ли мы его? Кто кем управляет?

По мнению доктора биологии и филологии, заведующей лабораторией когнитивных исследований Санкт-Петербургского университета профессора Татьяны Черниговской, выражение "мой мозг" в корне неверно. Учеными установлено, рассказывает профессор, что решение, которые мы только что осознали, мозг принял за 30 секунд до этого. "Кто чей — это отдельный вопрос", — говорит Татьяна Черниговская,передает Рамблер.

Активность мозга вместо отпечатков

Журнал Nature Neuroscience опубликовал исследование американских ученых, свидетельствующее об индивидуальной активности мозга каждого человека. По заявлению одного из авторов исследования доктора Маккуистона, на основании определения индивидуальных связей мозга ученые уже вскоре смогут составлять представление о типе личности и интеллектуальных способностях человека.

Клетки мозга восстанавливаются

Как известно, основу мозга составляют нейроны. Наиболее активно нейрогенез — процесс образования новых нейронов — проходит в период раннего развития организма. Однако ученые доказали, что, пусть и не так бурно, но этот процесс продолжается и в организме пожилых людей. Как поясняет доктор философии, инженер, нейробиолог Бретт Вингейер, на протяжении жизни у человека продолжается генерация новых нервных клеток, которые затем встраиваются в нейронные цепи. Этот процесс, по мнению доктора Вингейера, важен для памяти, процесса обучения и реагирования на стрессовые ситуации.

Мозг много ест

Для того чтобы отреагировать на что-то или принять решение, мозгу требует одна десятитысячная доля секунды. Чтобы так оперативно работать, он получает почти 30 процентов крови от всей, что проходит через наше сердце. И это при том, что сам мозг занимает лишь три процента от общего веса тела. Профессор Калифорнийского университета Беннет Омалу сравнивает мозг с капризным требовательным ребенком, но очень умным и принимающим исключительно эффективные решения.

У музыкантов синхронизируются не только звуки, но и волны мозга

Ученые из Института человеческого развития имени Макса Планка в Берлине провели эксперимент. У шестнадцати пар гитаристов они записывали мозговые волны с помощью электродов в момент исполнения мелодии. И хотя в паре каждый из музыкантов играл свою часть, их мозговые волны синхронизировались. Ученые считают, что у мозга есть нейронный план, который и определяет координацию действий с другими людьми. По мнению исследователей, подобным же образом синхронизируются не только мозговые волны, но даже и сердцебиения у участников хора или поющих дуэтом.

Предел работы мозга индивидуален

Профессор Татьяна Черниговская настаивает на том, что у каждого человека мозг имеет свой предел работоспособности. Она приводит такой пример: один человек с легкостью поднимает двухсоткилограммовую штангу, а другой с трудом — пакет с пятью килограммами яблок. С мозгом аналогично: кому-то под силу запоминать целые книги, а кто-то не в состоянии осмыслить ежедневный поток новостей.

При чтении вслух мозг работает иначе, чем при чтении про себя

Доктор Брок из Института человеческого развития имени Макса Планка считает: чтобы освоить чтение, дети вначале должны научиться читать вслух. Произношение слов — обязательное условие, способствующее закреплению знаний мозгом, без которого ребенок потом не сможет читать "про себя". Наш мозг так устроен, что он особым способом трансформирует различные виды шума с помощью разных каналов: музыка, шум улицы, громкий разговор, чтение вслух — все это воспринимается и обрабатывается мозгом по-особому.

Ленивым мозг не назовешь

Это ложь, что человек задействует свой мозг лишь на 5-10 процентов. Он работает постоянно и загружен максимально. Бретт Вингейер поясняет: большая часть мозга работает непрерывно. Даже не решая сложные задачи, вы что-то анализируете, сопоставляете, вспоминаете, планируете: выключен ли утюг, когда наступает крайний срок оплаты за ЖКХ, достаточно ли дома продуктов на обед…

Мозг не имеет нервных окончаний

Когда болит голова, непосредственно к реакции мозга это не имеет отношения. Доктор медицинских наук, невролог Бет Маккистон рассказывает, что нейрохирурги могут делать пациенту операции на мозг в период, когда человек бодрствует. И он не почувствует этого, так как мозг не имеет нервных окончаний. Когда болит голова, это реакция кровеносных сосудов, кожи на какие-то раздражители, но не самого мозга.

Звезды перед глазами

Обычно так говорят, когда кто-то получает удар по затылку. После такого у человека в глазах "звезды мерцают", радужные круги образуются, он видит целый калейдоскоп всевозможных цветов и оттенков. А все потому, что часть мозга, ответственная за зрение, находится в затылочной доле, говорит доктор медицинских наук Генри Сопер, из Школы психологии Университета Филдинга. Доктор Сопер также поясняет, что правую сторону зрения контролирует левая часть мозга и наоборот. Кстати, также перекрестно мозгом контролируется и звук. Ученые до сих пор не могут объяснить, почему это устроено именно таким образом.

Активность ребенка больше всего нужна его мозгу

Мы нередко удивляемся, сколько же энергии у дошколят, и сами же объясняем этот факт: а как иначе –дети-то растут. На самом деле почти половина энергии детей дошкольного возраста идет на подпитку их мозга. Малыши познают мир, обрабатывают получаемую извне информацию, делают какие-то свои первые выводы, поэтому нет ничего удивительного в необходимости такой поддержки мозга, говорит доктор Вингейер. Как не вызывает удивления факт, что в период полового созревания физический рост опережает умственное развитие, поэтому вполне естественно, что подростки часто начинают отставать в учебе.

Когда вы бодрствуете, ваш мозг производит достаточно электричества для питания маленькой лампочки

По мнению ученых Стэнфордского университета, для того, чтобы процессор работал на тех же "мощностях", что и человеческий мозг, потребуется не менее 10 мегаватт электричества. "Нейроны в мозге производят достаточно электричества, чтобы запустить лампочку—100 миллиардов клеток генерируют такое количество энергии", — объясняет доктор Брок. Мозг работает быстрее, чем самый большой компьютер в мире. "Информация, поступающая в ваш мозг из рук и ног, движется со скоростью 150 миль в час." (примерно 240 км в час)

Большая голова — еще не признак ума

Почему-то принято считать, что люди с большой головой более умны, чем те, у кого она средних размеров — в большой голове — большой мозг. Доктор Джозеф Симмс говорит, что величина мозга не является признаком ума. Он доказал, что размер мозга больше у тех людей, которые живут в северных странах. После ряда исследований он установил, что наибольший объем мозга имеют скандинавские народы, вслед за ними идут живущие чуть южнее немцы, затем французы, итальянцы.

Гугл — враг мозга

Татьяна Черниговская поясняет, что постоянно имеющийся под рукой интернет начисто отбивает у молодежи желание что-либо запоминать. А это плохо для мозга. Он расслабляется (зачем что-то удерживать в памяти, если можно в любой момент воскликнуть: "Ок, Гугл!"?). В результате без тренировки мозг становится ленивым и в конце концов деградирует. Чтобы такого не происходило, его нужно постоянно нагружать, уверена профессор.