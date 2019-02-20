Ученые Техасского университета в Остине (США) провели первые клинические испытания комбинации препаратов для уничтожения клеток со старческим фенотипом с участием людей. По словам исследователей, полученные ими результаты были многообещающими. Об этом сообщает издание Science Alert.
В тестировании приняли участие 14 пациентов с идиопатическим фиброзом легких (ИФЛ) с быстро наступающим летальным исходом. В течение трех недель они получали девять доз дазатиниба, применяющегося в борьбе с лейкемией, и кверцетина, входящего в состав многих биологически активных добавок. Комбинированный препарат способствовал гибели клеток со старческим фенотипом, которые имеют серьезные повреждения, но не погибают, а продолжают генерировать биохимические сигналы, способствующие старению других клеток и всего организма,передает Рамблер.
К концу испытания пациенты были способны ходить дольше, чем раньше, а также демонстрировали другие признаки улучшения. При этом они не страдали от серьезных побочных эффектов. По словам ученых, хотя клиническое испытания было предварительным, оно продемонстрировало, что препарат может быть полезен при лечении возрастных заболеваний, к которым относится ИФЛ.
В настоящий момент исследователи проводят новое испытание с участием 15 людей с болезнью легких и 20 пациентов, страдающих от хронической болезни почек. Если будет показана эффективность и безопасность лечения, то его затем испытают на людях с менее угрожающими для жизни состояниями.
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