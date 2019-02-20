Часть праха Лагерфельда развеят вместе с прахом матери и его спутника

Последняя воля знаменитого французского кутюрье Карла Лагерфельда будет исполнена: близкие не станут организовывать публичную церемонию прощания, а также откажутся от его похорон.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало агентство France-Presse, ссылаясь на заявление представителя модельера.

Ранее Лагерфельд сообщил, что ненавидит похороны и прощания. В итоге, выполняя его последнюю волю, тело кутюрье будет кремировано, и часть праха вместе с прахом матери и, частично, его возлюбленного Жака де Башера, который умер еще в 1989 году от СПИДа, развеют. Вторую часть праха спутника жизни Лагерфельда вернут его семье, пишет вести.ru.

Лагерфельд вплоть до своей смерти был бессменным главным модельером итальянского дома моды Fendi (с 1965) и французского Chanel (с 1983), в 1966—1983 и 1992—1997 годах создавал коллекции для Chloé. Основатель собственного дома моды Karl Lagerfeld (1984).

В конце января 2019 года кутюрье впервые не вышел в финале показа своей коллекции для дома Chanel, сославшись на плохое самочувствие. Вместо него гостей приветствовала Виржини Виар, "правая рука модельера. 18 февраля Лагерфельд был срочно госпитализирован, а на следующий день, утром 19 февраля 2019 года, в возрасте 85 лет скончался от рака поджелудочной железы.

Часть своего миллионного состояния легендарный кутюрье модного дома Chanel Карл Лагерфельд оставил своей любимой Шупетт — кошке бирманской породы с голубыми глазами, которая была главным источником вдохновения и музой мастера.