В Финляндии появился отель для наблюдения за северным сиянием

В Лапландии открылся не совсем обычный отель. На территории курорта Glass Resort построено множество деревянных домиков со стеклянными крышами, сквозь которые можно наблюдать за ночным зимним небом и, если повезет, северным сиянием.

Внешний облик курорта был разработан компанией Void Architecture вместе с финским производителем деревянных домов Honkatalot. Всего в Glass Resort 14 домов, особенностью которых является остекление крыши – потолок сконструирован таким образом, что жители домика могут любоваться небом практически из любой точки своего номера, пишет Вести.ru.

Архитекторы поясняют, что при создании проекта домов вдохновлялись традиционными северными домами иглу. При этом, сохранив традиционные идеи, они не забыли и о современном. Площадь каждого из домов около 40 квадратных метров. В них есть кухня, спальня, гостиная, сауна и спа-зона, расположенная на улице. В каждом домике может разместиться до 4 гостей.

Курорт работает только в зимний период: он закроется в середине апреля, чтобы затем распахнуть двери в сентябре. Сутки для двоих в таком отеле обойдутся в 620 долларов.