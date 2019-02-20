"Мог стать сиротой". Сын Децла рассказал, что у мамы возникли проблемы с сердцем

13-летний Тони Толмацкий написал в "Инстаграме", что у его мамы Юлии едва не случился сердечный приступ.

Мальчик указал, что его маме Юлии Толмацкой стало плохо после новостей о том, что журналист Роман Супер собирается снять про Децла фильм и начал сбор средств. Роман запустил краудфандинговую кампанию, и на его счёте уже более 500 тысяч.

Тони написал гневный пост, где возмущался действиями журналиста и назвал его аферистом. По словам мальчика, его семья против съёмок и сам Децл при жизни не симпатизировал Суперу. Подросток объяснил, что у его семьи сейчас не лучшее финансовое положение, а Роман просто пытается нажиться на имени его отца.

"Проблема в том, что мы еле-еле перебиваемся без денег, а тут какой-то левый мужик на честном имени моего отца решил заработать 3,5 миллиона. Роман решил заработать на человеке после его смерти, хотя мой папа всегда был против этого", - написал Тони.

Кроме того, Тони рассказал, что едва не лишился мамы, у которой на фоне скандала из-за фильма чуть не случился сердечный приступ: Юлия очень эмоционально отреагировала на идею Супера.

"Из-за того что Супер собирал деньги на свой фильм, у моей мамы от горя и стыда очень сильно усилилось давление, и она чуть не умерла от сердечного приступа, еле успела выпить таблетки от сердца <...>. Я чуть не остался сиротой", - отметил сын Децла.