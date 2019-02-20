Моторизованная пехотная бригада "Дачия" отметила 27 годовщину

27-ю годовщину отметила моторизованная пехотная бригада "Дачия". Военнослужащие подготовились к празднику тщательно - в программе были показательные выступления, демонстрация боевых навыков, экспозиция снаряжения и даже дегустация солдатской кухни.

- Этот АКМ произведен в Румынии. Его отличает деревянная рукоять. В остальном все такое же: ствол, газовая трубка, магазин, затворная рама.

Поздравить военнослужащих собралось немало гостей.

"Мой сын и невестка служат в батальоне Дачия. Невестка получила благодарность командира, и я пришла ее поздравить. Мой муж 30 лет прослужил в этой части, и мы гордимся, что дети пошли по нашим стопам".

"На мое решение служить в армии повлиять дед, тоже военнослужащий. Меня всегда впечатляли его пунктуальность, воинская дисциплина, стремление к порядку".

С праздником военнослужащих поздравил министр обороны.

"Здесь мы начинали все реформы - делали первые инвестиции в инфраструктуру, опробовали изменения в системе профессиональной подготовки. Большая часть из призывников, поступивших в армию шесть-семь месяцев назад, уже подписала соответствующий контракт", - сказал министр обороны Еуджен Стурза.

Мотопехотная бригада "Дачия" была создана 24 февраля 1992 года указом президента страны.