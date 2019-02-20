Франция оштрафовала швейцарский банк UBS на 3,7 млрд евро

Сумма штрафа стала рекордной в истории французского правосудия среди всех дел, касающихся уклонения от уплаты налогов.

Уголовный суд Парижа оштрафовал крупнейший швейцарский банк UBS на 3,7 млрд евро за отмывание денег и обязал его выплатить 800 млн евро судебных издержек. Об этом сообщает Le Figaro в среду, 20 февраля.

Отмечается, что суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Сумма штрафа стала рекордной в истории французского правосудия среди всех дел, касающихся уклонения от уплаты налогов,передает Корреспондент.

Кроме того, пять из шести бывших руководителей UBS были осуждены к условным срокам тюремного заключения и штрафам до 300 тысяч евро.

Юристы швецарского банка намерены обжаловать решение французского суда.

По данным следствия, UBS организовал схему уклонения уплаты от налогов для тысяч состоятельных клиентов из Франции в период с 2004 по 2012 годы. Он давал им возможность открывать счета в Швейцарии без предупреждения французских властей. В результате махинаций мимо налоговых органов Франции были проведены по разным данным от 8 млрд до 23 млрд евро.