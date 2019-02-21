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Онкологический институт получил новое оборудование
// фото: открытые источники
09:06, 21 Feb 2019
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Онкологический институт получил новый томограф. Он обошелся Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты в 400 тысяч евро. Проводить обследования на нем будут бесплатно. Занимает процедура пять минут.

"Компьютерный томограф играет ключевую роль в процессе планирования лучевой терапии. С его помощью сканируют целевой участок и получают необходимые снимки, которые впоследствии используются для планирования лечения", - сказал глава отделения радиотерапии Онкоинститута Петр Тулзуков.

До сих пор подобные обследования пациенты проходили в частных клиниках или за границей. А результаты анализов направляли в Онкоинститут. Сейчас в медучреждении создали базу данных,которая обошлась Минздраву в 300 тысяч евро.

"После обследования все пациенты приносили компакт-диски, мы вносили данные в систему, а затем составляли план лечения. Теперь с установкой компьютерного томографа, обновлением программного обеспечения, установкой локальной функциональной системы и рабочей станции мы сможем обеспечить всю технологическую цепочку", - сказал Петр Тулзуков.

У Галины Канарян из Тирасполя диагностировали рак первой стадии. Сейчас она проходит лучевую терапию.

В прошлом году провели 13 тысяч сеансов лучевой терапии. Врачи говорят, что томограф существенно облегчит их работу.

"Практически, это обязательный стандарт при лечении онкологических заболеваний, и мы рады, что теперь оно станет намного эффективнее", - отметила директор Онкоинститута Лариса Катринич.

"Это очень дорогое приобретение, но здоровье наших граждан того стоит. Важно продолжать работу в этом направлении, нужно сосредоточиться и инвестировать средства в технологии для диагностики и скрининга, которые позволяют выявлять онкозаболевания на ранних стадиях", - сказал генеральный госсекретарь Минздрава Борис Гылка.

Ежегодно различные онкозаболевания диагностируют у 10 с лишним тысяч человек.






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