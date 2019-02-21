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В Костештах отремонтировали лицей "Сильвиан Лукач"
// фото: Скриншот из видео
09:10, 21 Feb 2019
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В Костештах капитально отремонтировали теоретический лицей "Сильвиан Лукач". Полностью обновили классы, спортивный и актовый залы, улучшили санитарные условия, отремонтировали столовую. Кроме того, в учебном заведении установили пандус и лифт для людей с ограниченными возможностями.

"Мы довольны, потому что условия улучшились. Туалет находится в здании лицея. Спортивный зал стал больше. Можем заниматься и баскетболом, и волейболом. Крыша не протекает."

"До сих пор лицей находился в плачевном состоянии. Из окон продувало, было холодно. Крыша протекала. Сейчас условия отличные. В каждом классе есть умывальники. Туалет внутри здания, спортивный зал обновили. Есть души, все условия."

"Мы рады, что сделали ремонт. Всё изменилось в лучшую сторону, в классе тепло. В столовой красиво. Дети довольны. И мы родители то же."

Классы оснастили новой мебелью и оборудованием. На это ушло два миллиона леев.

"В помещениях было холодно, туалет был на улице, с водой были проблемы. Условия в столовой не отвечали санитарным нормам, в спортивном зале были разбиты окна", - сказала учитель Алена Феодоришин.

"Здание было в аварийном состоянии, провели газ, но это не решило проблему с отоплением, было холодно. После ремонта ситуация полностью изменилась, условия хорошие. Тепло, светло, дети берут с собой сменную обувь."

Отремонтировали лицей в рамках проекта Минобразовния "Реформа образования в Молдове", который внедряют при поддержке Всемирного банка. Обошелся ремонт в 21 миллион леев. В этом году обновят и второй блок учебного заведения. На эти цели выделили четыре миллиона леев.

"Обновили систему освещения и канализацию. Мастерскую, спортивную школу, столовую и актовый зал. Все классы оснастили мебелью и оборудованием", - сказала директор лицея Костешт Лилия Якимчук.

Побывал в лицее и генеральный госсекретарь Минобразования Игорь Шаров.

- Вы сказали, что были как они. Как можно попасть в министерство?
- Я ничего нового не скажу , секрет прост - учиться не только в школе, но и дома.

До сих пор в рамках проекта Минобразования в стране полностью отремонтировали шесть учебных заведений, на очереди еще 17.






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