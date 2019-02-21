В Кагуле построят завод по производству и обработке автомобильных деталей

В Кагуле намерены открыть завод по производству и обработке автомобильных деталей. Там будет создано 100 новых рабочих мест. Построит его немецкая компания Fritzmeier Group, которая специализируется на автомобильной промышленности.

Предприятие начнет работу в августе. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил администратор Свободной экономической зоны Бельц Марин Чобану. Компания Fritzmeier Group была создана в 1926 году. Сейчас в ней трудятся примерно 2800 сотрудников. Филиалы фирмы есть также в Азии и США.

На предприятии в Кагуле будут работать мастера по механической обработке и инженеры-механики. Компания предлагает специализированные курсы, которые пройдут в румынском городе Сибиу и продлятся восемь месяцев.

В Кагуле уже действует один завод по производству автомобильного электрокабеля. Открыла его немецкая компания Draxlmaier, которая является резидентом Свободной экономической зоны Бельц. На предприятии трудятся 500 сотрудников.





