В этом году планируется отремонтировать 2600 км дорог

Село обеспечивает щебёнку, правительство - асфальт. Это основное условие ремонта сельских трасс по программе «Хорошие дороги для Молдовы 2». В коммуне Зымбрены Яловенского района жители уже покрывают гравием требующие ремонта участки. Они намерены попасть в число первых участников программы.

"Чтобы здесь, в Зымбренах, были хорошие дороги и дети не ходили в школу по грязи".

"Здесь пройти было невозможно. Только в обход. Теперь, сами видите, прогрессируем".

В село уже доставили 600 тонн щебня, скоро поступит еще 800 тонн. Средства на его приобретение - более 350 тысяч леев - предоставили Дорожный фонд и местный бюджет.

"Мы еще в январе купили 600 тонн и заключили контракт по обработке этого щебня с Яловенской дорожной службой. На 100 тысяч леев. Это каток, грейдер, погрузчик, транспортёр", - сказал мэр Зымбрен Даниел Тону.

В прошлом году по программе "Хорошие дороги" в Зымбренах отремонтировали шесть тысяч квадратных метров дорог.

"Отремонтировали осенью. Была плохая дорога, теперь лучше, чем во многих районах. Мы очень довольны".

"Мы вошли в категорию "Хорошие дороги", и они действительно хорошие".

В прошлом году по программе «Хорошие дороги для Молдовы» отремонтировали 1600 километров. Инвестиции превысили миллиард 600 миллионов леев. В этом году предстоит восстановить 2600 километров дорог.





