Ученые нашли растение, продлевающее молодость

Растение ашитаба способно продлить молодость и увеличить продолжительность жизни на 20 процентов.

Японское травянистое растение ашитаба производит вещество, чьи молекулы заставляют клетки тела активнее перерабатывать "белковый мусор", что продлевает молодость и увеличивает продолжительность жизни в среднем на 20%. К такому выводу пришли ученые из университета Граца (Австрия), сообщает Nature Communications.







Ученые считают, что именно подобный "мусор" ускоряет старение клеток и способствует накоплению мутаций в их ДНК.

Старение является процессом накопления мутаций и случайных поломок в клетках. Этот период можно "отодвинуть", уменьшив приток калорий в организм. Исследования показали, что постоянный недостаток пищи ускоряет и усиливает так называемую аутофагию – процесс "сборки" и уничтожения неправильно свернутых белков и поврежденных митохондрий, передает Корреспондент Ученые считают, что именно подобный "мусор" ускоряет старение клеток и способствует накоплению мутаций в их ДНК.

В листьях растения ашитабу в большом количестве содержится вещество 4-диметоксихалкон, или DMC, которое заметно уменьшает скорость старения клеток и их гибели в результате появления фатальных "опечаток" в ДНК или других непоправимых нарушений.



Даже небольшие дозы экстракта ашитабы увеличили среднюю продолжительность жизни червей-нематодов и плодовых мушек-дрозофил на 20%.