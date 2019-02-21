В Панаме нашли останки жившей 20 млн лет назад морской коровы

Ученый Стивен Манчестер наткнулся на окаменелость морской коровы во время раскопок в Панаме.

В Панаме ученые случайно обнаружили окаменелые останки морской коровы, сообщает Independent.





Останки самого крупного морского млекопитающего Центральной Америки могут иметь возраст 20 миллионов лет. Исследователь Стивен Манчестер наткнулся на окаменелость животного во время раскопок. Ученый искал ископаемые растения,передает Корреспондент

"Сначала я увидел два или три позвонка. Мы предположили, что остальной скелет находится под камнем", – рассказал он.



В ходе раскопок выяснилось, что ученые имеют дело с остатками морской коровы. Они находились рядом с Панамским каналом.